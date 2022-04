Clubes espanhóis em grande na Liga dos Campeões

O Villarreal surpreendeu a Europa do futebol e eliminou esta terça-feira o Bayern Munique, nos quartos de final da Champions, ao empatar 1-1 em Munique, depois de ter ganho o primeiro jogo (1-0). Terá como adversário, nas ‘meias’, o vencedor da eliminatória entre o Benfica e o Liverpool. No outro jogo, O Real Madrid apanhou um susto em casa: perdeu 3-2 depois de ter ganho 3-1 em Londres. Duas equipas espanholas entre as quatro semifinalistas.









Em Munique, Lewandowski empatou a eliminatória para o Bayern, mas perto do fim Chukwueze fez o empate e causou sensação, fazendo cair com estrondo um dos maiores favoritos ao triunfo final.

Voltando a Madrid, o Chelsea – campeão em título – fez o mais difícil: chegou ao 3-0 (golos de Mount, Rudiger e Werner), resultado que daria a passagem à próxima fase. Já perto do final, Rodrygo, após passe fantástico de Modric, empatou a eliminatória e levou o jogo para prolongamento. Aí surgiu o suspeito do costume: Karim Benzema. Vinicius cruzou e o goleador francês, que tinha marcado três golos no jogo em Stamford Bridge, não perdoou o ‘penálti’ de cabeça.