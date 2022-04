Centenas de pessoas estiveram esta terça-feira no funeral de Maria Amélia Morais, conhecida por Dona Melinha, a adepta de futebol mais conhecida do País, na Igreja Paroquial de São Lázaro, em Braga.



António Salvador, presidente do Sp. Braga, equipa de coração de Maria Amélia Morais, esteve presente no último adeus à eterna adepta da equipa minhota.









