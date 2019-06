Manchester United lança assalto final a Bruno Fernandes

Bruno Fernandes está mais perto de assinar pelo Manchester United. O clube inglês está a fazer todos os esforços para poder contar com o médio do Sporting para a próxima temporada.De resto, e de acordo com o jornal ‘The Independent’, os red devils estão dispostos a desembolsar os 70 milhões de euros pretendidos por Frederico Varandas para libertar o jogador.Em Inglaterra, Bruno Fernandes é visto como o sucessor ideal de Paul Pogba, médio do Manchester United, que está muito perto de reforçar o Real Madrid.Mais afastado da corrida pelo internacional português está o Tottenham, que, depois da reunião com o agente do jogador, Miguel Pinho, na passada quarta-feira, confirmou que não estaria interessado na contratação do capitão do Sporting.Por outro lado, os franceses do Paris Saint- Germain não desistiram de contratar o jogador leonino. Os hexacampeões gauleses apostam forte no papel do brasileiro Leonardo, novo diretor desportivo do clube, que pode desbloquear o negócio por manter uma boa relação com Bruno Fernandes e com o empresário Miguel Pinho.A saída do futebolista, de 24 anos, de Alvalade está presa por detalhes e pode ficar fechada nos primeiros dias da próxima semana.