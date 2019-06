Pogba abre espaço a Bruno Fernandes no Manchester United

Bruno Fernandes está de saída para Inglaterra, depois de o empresário Miguel Pinho ter viajado para aquele país para ouvir as propostas do Manchester United e do Tottenham.O Manchester United já tem encaminhada a venda do médio francês Pogba para o Real Madrid, o que permite abrir uma vaga no plantel para Bruno Fernandes.O médio do Sporting tem uma cotação altíssima em Inglaterra, depois de se tornar o médio mais goleador de sempre da Europa, com 32 golos em 53 jogos, superando o recorde de Frank Lampard (27 golos em 51 jogos).As comparações entre os dois têm sido uma constante. E com isso a chegada de Bruno Fernandes está a gerar grande expectativa.Frederico Varandas pediu ao empresário Miguel Pinho para acelerar o processo e o agente rumou esta quarta-feira a Inglaterra.Neste momento, sabe o, o Manchester United e o Tottenham são os clubes mais bem posicionados para contratar o atleta.O Liverpool não desiste do jogador, mas já faz saber que não vai subir dos 40 milhões de libras (45 milhões de euros), uma proposta que já tinha sido revelada pelo Correio da Manhã.Há ainda os franceses do PSG e os italianos do Inter na corrida, mas seguem num pelotão mais atrás. Bruno Fernandes já traçou como meta jogar na Premier League, mas não fecha portas a nenhum campeonato.O médio continua tranquilo de férias, mas está ciente de que o seu futuro não passa por Alvalade. Aliás, o próprio Frederico Varandas tem essa consciência de que será impossível manter o atleta.O lateral-esquerdo Rosier (Dijon) está em Lisboa e já efetuou exames médicos, aguardando agora a apresentação oficial, que deverá decorrer muito em breve.O francês, de 22 anos, chega para concorrer pela titularidade com o macedónio Ristovski. Bruno Gaspar está de saída.O médio macedónio Ali Adem (Vardar), de 19 anos, tem sido apontado ao Sporting, pela imprensa turca. Segundo a mesma fonte, o empresário do atleta vem a Portugal nos próximos dias para conversar com os leões. Chega a custo zero.Luís Maximiano vai lutar pela titularidade na baliza do Sporting com Renan, depois de confirmada a saída de Salin para o Rennes. O guarda-redes, de 20 anos, alinhou pelos sub-23 na época passada.O médio Paulinho, que esteve nas duas últimas temporadas emprestado ao Sporting pelo Fluminense, não se afirmou e vai ingressar no Boavista a título definitivo. O contrato do atleta, de 23 anos, é de três épocas. "Estou muito feliz e vou dar o máximo pelo Boavista", disse.