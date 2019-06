Varandas manda acelerar venda de Bruno Fernandes

Frederico Varandas deu ordens para acelerar a transferência de Bruno Fernandes, numa reunião mantida com o diretor desportivo Hugo Viana e com o empresário do atleta, Miguel Pinho, apurou oA reunião promovida pelo presidente visou a atualização do ponto de situação sobre a transferência do jogador. No final, Frederico Varandas deu ordens a Miguel Pinho para avançar com o negócio.O líder leonino ficou a saber que houve abordagens de cinco clubes: Manchester United, Liverpool, Tottenham, Paris Saint-Germain e Inter Milão.Segundo oapurou, Frederico Varandas já dá o médio como perdido. Está ciente de que o Sporting não tem condições para manter o jogador. É que a proposta do Liverpool, de 45 milhões de euros, revelada pelo, obriga os leões a recompensarem o atleta com um prémio de cinco milhões de euros para ele continuar.Uma situação prevista no novo contrato que assinou com Sousa Cintra, quando este o fez regressar após as agressões em Alcochete. Qualquer proposta acima de 35 milhões de euros leva o jogador ou os leões terão de lhe dar o referido prémio adicional. A cláusula de rescisão de 100 milhões de euros continua, no entanto, ativa.O empresário Miguel Pinho vai agora reunir as propostas e espera que o preço a pagar pelo jogador possa chegar aos 70 milhões de euros. Varandas só quer dinheiro, mas já cedeu no pronto pagamento. No caso do Liverpool, o negócio poderá ser agilizado com a vinda de Rafael Camacho. Os próximos dias serão determinantes.Francisco Geraldes vai ser emprestado ao AEK de Atenas durante a próxima temporada. O acordo não prevê uma cláusula de recompra, pelo que o médio de 24 anos regressará a Alvalade no final da época. Ainda não foi desta vez que Francisco Geraldes se afirmou no Sporting.O Sporting continua a tentar as contratações dos médios Robertone (Velez Sarsfield) e Malinovski (Genk). Os leões só avançam depois de venderem Bruno Fernandes.O médio Eduardo (Belenenses) e o lateral-direito Rosier (Dijon) devem ser apresentados nos próximos dias como reforços. Já têm tudo acertado, mas os leões aguardam o momento certo para a apresentação.Os adeptos do Sporting estão revoltados com o preços pedidos pelas Gamebox. A indignação surge com os preços para ocupantes com idades entre 3 e 11 anos: antes custava 93 euros e agora pode chegar aos 225 euros. O bilhete anual mais caro para adulto passou de 432 para 450 euros. Já o mais barato subiu de 171 para 186 euros.