Malinovskyi força saída do Genk para reforçar Sporting

O médio ucraniano Malinovskyi está a forçar a saída do Genk para reforçar o Sporting. O jogador, de 26 anos, sente-se "traído e enganado" pelo clube belga."Não me deixaram sair há um ano e pediram-me para ajudar a sermos campeões, dizendo que me deixavam sair este verão. Em janeiro podia ter ido para a Roma, mas não não quis porque tinha dado a minha palavra de que ia ajudar na luta pelo título. Por isso, sinto-me traído e enganado, estão a pedir valores muito altos", disse o médio ao jornal belga ‘Nieuwsblad’.Os belgas pedem 20 milhões de euros, mas Malinovskyi considera o valor demasiado elevado. "Gostava de sair a bem, agradecendo ao clube e aos adeptos pelos três anos no clube, mas não posso... Tenho 26 anos e quero jogar ao mais alto nível. De certeza que os adeptos não me vão censurar por isso. Só peço que cumpram o que prometeram e que me deixem sair por um valor razoável. Uma proposta de 15 milhões é mais que justa na minha opinião, mas eles pedem 20 e não está bem, nem é justo. Queria sair pela porta grande e agora sinto-me ingénuo."Certo é que o médio está a alegar que não se sente capaz de continuar a representar o clube: "Com tudo isto não posso ficar, não me vejo a voltar a jogar pelo Genk depois do que aconteceu. Sinto-me sem esperança, posso estar a parecer emocional."O jogador do Genk reconheceu a existência de uma proposta formal da Atalanta. O Sporting está na corrida, mas pretende baixar o valor para os 10 milhões de euros, sendo que a avançar será apenas após a venda de Bruno Fernandes.Primeiras imagens daquela que será a nova camisola da equipa de futebol do Sporting para a temporada prestes a começar circulam já em diversos blogues da internet. Tem vários detalhes como uma frase inscrita no tecido: "O mundo sabe que, pelo teu amor sou doente".O Sporting manifestou interesse na contratação de Carriço (30 anos), defesa central do Sevilha formado em Alvalade. O clube andaluz, contudo, apesar de uma anunciada ‘revolução’ levada a cabo pelo técnico Julen Lopetegui, não parece disposto a abdicar do jogador.Gudelj, médio que na época passada esteve emprestado ao Sporting pelo Guangzhou Evergrande, tem vários pretendentes. O jogador já manifestou vontade de permanecer em Alvalade mas há clubes dispostos a dar-lhe mais dinheiro.Os leões regressam aos trabalhos no próximo dia 27 para os habituais exames médicos. Vão estagiar na Suíça entre 7 e 13 de julho. Na pré-época defrontam o Liverpool, em Nova Iorque, no dia 24 de julho.