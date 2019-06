Benfica vence Sporting e volta a ser campeão nacional de futsal

O Benfica é o novo campeão nacional de futsal, depois de ter vencido o quinto e último jogo da final do play-off, por 4-3, no Pavilhão da Luz. Assim sendo, os encarnados ganharam a final por 3-2 e voltaram a festejar a conquista do campeonato nacional de futsal, após um ‘jejum’ de três temporadas, nas quais o Sporting foi sempre campeão.Numa 1ª parte frenética, na qual se marcaram todos os golos do encontro, Raul Campos, pivô espanhol, esteve em destaque ao apontar um hat-trick. Aos 7’, os encarnados já venciam por 2-0, mas com golos de Cardinal (9’) e Léo (12’) os leões restabeleceram o empate.Porém, o Benfica voltou a uma vantagem de dois, por Bruno Coelho (14’) e Campos (15’). Os leões tentaram chegar ao empate antes do intervalo, mas só conseguiram reduzir para 4-3, por Rocha, aos 18 minutos.Na 2ª parte imperou a batalha tática, com a bola a chegar poucas vezes perto das balizas. A partir dos quatro minutos finais, Nuno Dias colocou o cinco para quatro, mas o melhor que conseguiu foi um remate ao poste a apenas sete segundos do fim, por Cavinato.Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, deixou uma mensagem à equipa pouco depois do final do jogo. "Parabéns à estrutura dirigente, equipa técnica liderada por Joel Rocha e jogadores por esta brilhante reconquista. Vibrante e incansável o apoio dos nossos adeptos num extraordinário jogo disputado por duas equipas de enorme qualidade. Carrega, Benfica!", lê-se no site do clube.Joel Rocha, treinador do Benfica, salientou a reconquista. "Foi uma grande final, uma reconquista em forma de recompensa, trabalhámos muito bem esta época", afirmou.Já Nuno Dias, técnico do Sporting, falou em justiça. "Parabéns ao Benfica, foi um justo campeão", disse.Título da história do futsal do Benfica. O primeiro foi conquistado na temporada de 2002/03.O Sporting já foi campeão nacional em quinze ocasiões, sendo a equipa com mais títulos nacionais em Portugal e a que venceu a 1ª edição da prova, em 1990/91.Há 17 anos que o campeonato nacional de futsal é ganho ou por Benfica ou por Sporting.O Freixieiro foi o último campeão, antes do domínio de águias e leões, na época 2001/02, sendo o único título da equipa de Matosinhos.A equipa de futsal dofoi campeã nacional em 1995/96 e 1997/98.