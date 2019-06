Final de futsal a ferro e fogo entre Benfica e Sporting

O jogo final do campeonato de futsal entre Benfica e Sporting (este domingo, 14h20, na Luz) está a provocar grandes preocupações às autoridades e as ameaças de morte a Cardinal, jogador dos leões, colocam-no mesmo no nível de segurança de "risco elevado", sabe o"Trocava a vitória no futsal pela morte do Cardinal", "Sei onde é o bar do teu cunhado", "Sei onde é o teu bairro e o do teus pais" e "Ou ganha o Benfica ou matamos alguém". Estas foram algumas das mensagens publicadas em blogs alegadamente ligados a adeptos do Benfica, que circularam nas redes sociais após a vitória do Sporting, quinta-feira, no Pavilhão João Rocha (5-3).Estas mensagens estão a ser monitorizadas pela Polícia de Segurança Pública, que montou uma grande operação para evitar qualquer confronto entre adeptos, soube ojunto de fonte da PSP. Desta forma, os adeptos leoninos (220) vão sair de Alvalade nas suas viaturas (já vigiados) até às imediações da Luz. Aí serão colocados numa caixa de segurança até ao interior do pavilhão dos encarnados.Ao que oapurou, entre os adeptos do Sporting estarão elementos dos Super Dragões. Recorde-se que Cardinal, visado nas ameaças, é adepto do FC Porto. Os problemas entre claques começaram após o jogo 3, na Luz. Já em Alvalade, adeptos do Benfica terão tentado agredir jogadores leoninos."Somos um grupo extremamente ambicioso e motivado para o sucesso e todas essas ideias vão ser novamente passadas. Tudo iremos fazer para atingir a vitória", disse Nuno Dias, técnico do Sporting, ao site do clube."O que nos norteia é se vamos ou não fazer tudo o que temos ao nosso alcance para sermos os melhores... e vamos certamente fazê-lo", sublinhou.Já Fernandinho, pivô brasileiro do Benfica, está confiante na conquista do título: "Juntos, vamos mostrar a nossa raça".