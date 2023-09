Manchester United recebe Newcastle nos oitavos de final da Taça da Liga inglesa

St. James' Park (1-0).







Nos oitavos de final da Taça da Liga inglesa, o Manchester United, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, vai medir forças com o Newcastle, equipa que esta quarta-feira deixou pelo caminho o Manchester City. Os 'magpies' bateram os 'citizens' pela margem mínima emO sorteio da próxima ronda da competição, realizado esta quarta-feira à noite, ditou ainda um dérbi londrino, entre West Ham e Arsenal, clube onde atuam os lusos Fábio Vieira e Cédric Soares.O Liverpool, de Diogo Jota, desloca-se ao terreno do Bournemouth, enquanto o Fulham, de João Palhinha e do técnico Marco Silva, ruma a Ipswich Town.Mansfield Town - Port Vale

Ipswich Town - Fulham

Manchester United - Newcastle United

AFC Bournemouth - Liverpool

Chelsea - Blackburn Rovers

West Ham United - Arsenal

Everton - Burnley

Exeter City - Middlesbrough