O Manchester United venceu este domingo o Leeds, por 2-0, num jogo difícil e muito emotivo referente à 23.ª jornada da Liga inglesa. O triunfo permitiu reduzir a distância para o líder Arsenal, que é agora de cinco pontos, embora os red devils tenham mais dois jogos.





Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, o Manchester United ainda sofreu, tendo chegado ao golo apenas nos últimos dez minutos da partida, com Marcus Rashford (80’) e Garnacho (85’) a marcarem os golos da vitória. No primeiro, Rashford cabeceia sem hipóteses para Meslier, após cruzamento de Luke Shaw. Já no segundo, Garnacho recebeu a bola na esquerda, arrancou em direção à baliza e rematou forte para o 2-0, confirmando o triunfo frente a um adversário que não ganha há oito jogos.