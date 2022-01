Kevin de Bruyne marcou este sábado o golo da vitória do Man. City sobre o Chelsea (1-0), que lança os ‘citizens’ para a revalidação do título inglês, pois têm agora uma vantagem de 13 pontos para os ‘blues’, segundos classificados - o Liverpool (3º) pode ficar a 8 se vencer os dois jogos em falta.





Numa partida cautelosa de ambas as partes, foram poucas as ocasiões de golo. O City, com João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, só se colocou em vantagem aos 70 minutos. Cancelo fez a assistência para o golo de De Bruyne. O belga arrancou, fletiu para o meio e rematou em arco, antes da meia-lua, para o golo decisivo.