Cristiano Ronaldo sofreu a primeira derrota (0-1) para o campeonato desde que regressou ao Man. United, na receção ao Aston Villa.









O desfecho poderia ter sido diferente. Depois do golo solitário de Kortney Hause (88’), Bruno Fernandes teve nos pés uma grande ocasião para fazer o empate na marcação de um penálti aos 90’+3, mas atirou a bola para a bancada. Havia a dúvida sobre se iria ser o médio ou CR7 a assumir a marcação, mas a opção recaiu em Bruno Fernandes, que falhou o segundo penálti em 23 tentativas ao serviço do Man. United. “A decisão foi tomada antes do jogo. E o falhanço não o vai afetar, ele é forte mentalmente e vai marcar na próxima vez”, garantiu o treinador Solskjaer.





"Numa competição tão forte como a Premier League todos os pontos contam", disse Ronaldo nas redes sociais. "Temos de reagir imediatamente!"

Já o Man. City, com Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias no onze, venceu (1-0) no terreno do Chelsea com um golo de Gabriel Jesus (53’). Por fim, o Liverpool, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, empatou (3-3) no terreno do recém-promovido Brentford, ponto que deu a liderança isolada. Diogo Jota marcou pelos reds.