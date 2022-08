Iván Marcano e mais dez. Vai ser assim o onze do FC Porto no ‘clássico’ do próximo sábado, frente ao Sporting. O defesa-central espanhol de 35 anos, que no final da temporada anterior não tinha garantida a continuidade no plantel, foi agora catapultado à condição de titularíssimo, depois de um arranque de época em grande estilo, com dois golos em dois jogos.









Ver comentários