Marcel Keizer deseja "recuperação rápida" a Iker Casillas

Internacional espanhol, de 37 anos, continua internado no Hospital CUF Porto.

13:32

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, desejou este sábado recuperação rápida ao guarda-redes espanhol Iker Casillas, que sofreu um enfarte do miocárdio na quarta-feira durante o treino da equipa de futebol do FC Porto.



"Temos de desejar o melhor a Iker Casillas e uma recuperação rápida. Espero que recupere bem. Felizmente, fizeram tudo o que era possível e isso é bom para ele. Tenho esperança de que ele recupere plenamente", afirmou o técnico holandês, em declarações prestadas na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses, domingo, para a 32.ª jornada da I Liga.



De acordo com a nota emitida pelo FC Porto na sua página na Internet esta sexta-feira, o guardião espanhol "passou para os cuidados intermédios e tem todos os parâmetros a evoluir no sentido da normalidade", denota "boa disposição e o sentido de humor habitual".



O internacional espanhol, de 37 anos, continua internado no Hospital CUF Porto, para onde foi conduzido na quarta-feira, após ter-lhe sido diagnosticado o problema cardíaco, ainda no Centro de Estágios PortoGaia, no Olival.



Há pouco mais de um mês, Casillas renovou o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os 'dragões' a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.



Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.



No seu currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, além de duas Taças do Rei de Espanha.



Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes está entre os 10 jogadores que mais vezes representaram a respetiva seleção.