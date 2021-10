Marchesín regressa ao FC Porto após cirurgia ao joelho

O guarda-redes Marchesín, do FC Porto, vai estrear-se nesta época no jogo com o Sintrense, para a Taça de Portugal (15 de outubro). O argentino, de 33 anos, que está há algumas semanas recuperado de uma cirurgia ao joelho direito, realizada em 19 de agosto, vai assim ter os primeiros minutos de competição após a paragem das seleções.









Diogo Costa tem sido o titular e tem estado em bom plano. Contudo, Marchesín quer recuperar o lugar que foi seu nas duas últimas temporadas. Além da baliza, Sérgio Conceição irá proceder a outras alterações na equipa frente ao Sintrense - Manafá, Zaidu, Grujic, Toni Martínez e Pepê são outros dos jogadores que deverão ser chamados para o duelo com a formação do Campeonato Portugal, em vésperas do importante jogo com o AC Milan para a Champions.

Entretanto, Sérgio Oliveira agradeceu a Pinto da Costa a atribuição do Dragão de Ouro. “Obrigado, presidente, por esta distinção. É para mim um orgulho, como portista, receber um Dragão de Ouro”, escreveu o médio nas redes sociais.