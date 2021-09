O Marítimo não abdica de receber 1,3 milhões de euros do FC Porto relacionados com a venda de Pepe para o Real Madrid em 2007.Os dois clubes falharam esta quarta-feira um acordo no início do julgamento no Juízo Central Cível do Funchal, apesar da insistência da juíza nesse sentido.Em causa está a saída de Pepe para o Real Madrid por 30 milhões de euros.