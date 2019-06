Marítimo lamenta condição de Joel Tagueu e analisa exames do avançado

O Marítimo lamentou esta segunda-feira os problemas cardíacos detetados no futebolista Joel Tagueu, dispensado da seleção dos Camarões, e garantiu estar a verificar os exames feitos ao avançado no ano e meio passado na Madeira."O Club Sport Marítimo lamenta as notícias, vindas a público esta segunda-feira, em redor da condição clínica de Joel Tagueu e coloca-se ao lado do jogador neste momento particularmente difícil", disse o clube madeirense, em comunicado, no seu sítio oficial.O avançado Joel foi afastado da seleção dos Camarões na véspera da estreia na Taça das Nações Africanas (CAN), frente à Guiné-Bissau, por ter lhe sido detetada "uma anomalia na implantação de uma artéria coronária, com o sério risco de morte súbita", como informou a federação camaronesa."O Marítimo informa, ainda, que está a analisar todos os exames médicos feitos pelo jogador, ao longo da época e meia em que vestiu a camisola verde-rubra, e mantém contacto aberto com o departamento médico do Cruzeiro de Belo Horizonte, clube detentor do passe de Joel Tagueu", acrescentou.Joel esteve no Marítimo desde janeiro de 2018 até o final da última época, tendo feito o registo de 49 jogos e 19 golos no emblema madeirense, do qual despediu em maio, por regressar aos brasileiros do Cruzeiro, que haviam emprestado o avançado."Como não pode deixar de ser, o Club Sport Marítimo está e estará sempre ao lado do jogador, mostrando-se disponível para colaborar sempre que necessário", conclui a publicação do emblema insular.