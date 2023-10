Suplentes: Rui Patrício, José Sá, Nélson Semedo, António Silva, João Neves, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Pedro Neto, Rúben Neves, Diogo Jota e Vitinha

Jogo Em direto

5' Golo!!! Bósnia 0, Portugal 1. Cristiano Ronaldo (Portugal) transforma o penalty, remate com o pé direito.

3' Oportunidade interceptada, João Félix (Portugal) remate com o pé esquerdo do lado esquerdo da área.

Início 1ª parte

Portugal defronta a Bósnia esta segunda-feira, às 19h45, no Estádio Bilino Polje, em jogo da 8.ª jornada do grupo J de apuramento para o Euro'2024. Estas são as escolhas de Roberto Martínez para este encontro.Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Inácio e Cancelo; Danilo, Otávio e Bruno Fernandes; João Félix, Rafael Leão e Cristiano RonaldoSiga o jogo AQUI