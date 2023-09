Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, revelou ao jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ que a seleção portuguesa está nos seus planos. “Consegui obter a cidadania portuguesa e como tal espero poder ser chamado brevemente”, afirmou. O jogador de 31 anos, nascido em Minas Gerais (Brasil), está há uma década em Portugal. E foi muito elogiado pela imprensa italiana após o jogo do Sp. Braga com o Nápoles (derrota por 1-2), na 1.ª jornada da fase de grupos da Champions. Matheus disse ainda que as suas referências são Allisson (Liverpool) e Ederson (Man. City).









Entretanto, o Sp. Braga divulgou esta quinta-feira o Relatório e Contas relativo à época desportiva 2022/23. A sociedade que gere o futebol profissional do clube fez saber que obteve “Um resultado líquido positivo de 20,377 milhões de euros”, que é o segundo mais alto do seu historial. Os resultados líquidos com vendas de direitos de jogadores ascendeu a 49,821 milhões de euros.