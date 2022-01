Matheus Nunes está revoltado com Hugo Viana, por considerar que foi tratado com um mero número do plantel leonino nas escutas que foram reveladas no processo Cartão Vermelho, que culminou com a detenção de Luís Filipe Vieira.As escutas desse processo deram a conhecer uma conversa entre o diretor-desportivo do Sporting e o empresário Jorge Mendes.