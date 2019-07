Médio espanhol Pablo Sarabia assina por cinco épocas com Paris Saint-Germain

O futebolista espanhol Pablo Sarabia, de 27 anos, é reforço do Paris Saint-Germain, num contrato válido por cinco épocas, comunicou esta terça-feira o clube bicampeão francês.Sarabia, formado pelo Real Madrid e que se encontrava há três épocas no Sevilha, custará ao PSG, segundo a imprensa, uma verba entre os 18 e 20 milhões de euros.O jogador, que foi campeão europeu de sub-21 com a Espanha, em 2013, é o primeiro reforço anunciado pelo PSG para a época de 2019/20.A chegada do médio espanhol visa colmatar a saída do extremo Moussa Diaby, transferido por 15 milhões de euros para os alemães do Bayer Leverkusen, de modo a equilibrar o 'fair play' financeiro dos franceses ainda no exercício 2018/19.