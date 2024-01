Jorge Mendes já começou a trabalhar para abrir as portas do Barcelona a Sérgio Conceição. O superagente português quer colocar o compatriota no grupo de favoritos à sucessão de Xavi Hernández, no verão.



Ao que o CM apurou, Sérgio Conceição, que termina contrato com o FC Porto em junho, ainda não tomou uma decisão final sobre o seu futuro.









Ver comentários