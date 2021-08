"Estou feliz e emocionado": Messi oficializado no PSG. Acompanhe em direto

Lionel Messi foi esta quarta-feira apresentado como jogador do Paris Saint-Germain e assumiu-se "muito feliz e emocionado" por vestir a camisola do emblema parisiense.À porta do estádio, no Parque dos Príncipes, uma verdadeira maré de adeptos esperou a oficialização do craque argentino, que saiu do FC Barcelona.

O clube falou numa conferência de imprensa histórica, e fala num "ambição muito grande".

"Não há segredo que queríamos fazer isto acontecer, com o melhor jogador do mundo", diz o presidente do PSG. Responsável do clube agradeceu à família de Messi e aos patrocinadores.

"É apenas o começo, o trabalho duro vai começar agora", afirmou o presidente do PSG. "Temos uma equipa fantástica, um treinador fantástico, um dos melhores do mundo", dise

"Oficialmente gostava de te dar as boas-vindas à família do PSG, e também aos teus filhos, tenho a certeza que vão gostar", terminou apontado para os filhos de Messi, que o acompanharam na apresentação oficial.

"Estou muito feliz, todos sabem que a minha saída do Barcelona foi dura, porque são muitos anos e é difícil mudar depois de tanto tempo. Chegar cá é uma felicidade enorme, estou com muita vontade de treinar", foram as primeiras palavras de Messi na apresentação.

"Quero começar esta nova etapa. Desde o primeiro dia que saiu o comunicado, foi rápido e facilitaram [a transferência], perante uma situação difícil. Estou feliz e emocionado. Tenho a vontade enorme de ganhar intacta", afirmou o craque argentino.

"O meu objetivo é continuar a crescer, continuar a ganhar títulos", prometeu Messi.



"Quero agradecer às gentes de Paris pela loucura da minha chegada, foi surpreendente a forma como fui recebido", disse sobre o clima de festa que se vive em paris com a chegada de Lonel Messi.

"Estou muito grato por estar aqui e que arranque tudo da melhor forma", terminou Messi.



Em resposta às perguntas dos jornalistas, Messi não poupou elogios aos colegas de equipa: "Jogar ao lado de Mbappé e de Neymar é uma loucura", afirmou, elogiando as qualidades dos jogadores.