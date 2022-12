Messi: "No domingo vai ser o meu último jogo num Mundial, são muitos anos até ao próximo"

Messi reforçou, em declarações aos meios de comunicação social momentos após a vitória da Argentina sobre a Croácia (3-0), que a final - frente a França ou Marrocos - será o seu último jogo num Mundial, frisando que espera terminar a sua participação na competição "da melhor forma"."É um orgulho poder terminar a minha carreira em Mundiais a jogar esta final. O que estou a viver é algo emocionante. Seguramente que no domingo vai ser o meu último jogo num Mundial. São muitos anos para o próximo e acho que não vai dar. Espero terminar da melhor forma", começou por dizer.E prosseguiu: "Estou a desfrutar muito de tudo isto. Sinto-me bem. Sinto-me forte para jogar cada jogo. Temos feito um sacrifício muito grande. O último jogo que fizemos foi a prolongamento, não foi nada fácil. Chegámos cansados, mas o grupo voltou a ir buscar forças onde não tinha. [Hoje] Fizemos um jogo muito sério".Questionado acerca do primeiro encontro do Mundial, em que a Argentina saiu surpreendentemente derrotada pela Arábia Saudita, Messi assumiu que o resultado foi "um golpe muito duro"."Vínhamos de 36 jogos sem perder e começar um Mundial assim, contra um adversário que à partida se achava que podíamos vencer, foi uma prova muito dura para este grupo. Mas voltámos a demonstrar que somos fortes, levámos isto jogo a jogo", rematou.Recorde-se que a final do Mundial, onde a Argentina vai defrontar França ou Marrocos, se disputa no domingo, dia 18, pelas 15 horas.