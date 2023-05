"Acordo feito": Messi vai jogar na Arábia Saudita

A France Press avança esta terça-feira que Messi vai mesmo jogar na Arábia Saudita na próxima temporada. A agência noticiosa cita fonte próxima do processo que garante o "acordo feito" entre o internacional argentino e um clube da liga saudita, ainda que não avance o destino final. O Daily Mail avança que se trata do Al Hilal.

Segundo o Le Figaro, vários meios de comunicação mencionaram nos últimos dias a existência de uma oferta do clube rival Al-Hilal, avaliada em 400 milhões de euros por ano para levar Messi para o campeonato da Arábia Saudita. O jogador argentino só tem contrato com o PSG até 30 de junho deste ano.

"As negociações não demoraram tanto como com Ronaldo", disse uma fonte saudita ao Le Figaro, acrescentando que o pacote financeiro partiu do fundo soberano saudita.

Se este cenário se verificar, Messi vai mesmo juntar-se a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O internacional português representa o Al Nassr, que atualmente ocupa o 2.º lugar da tabela classificativa. O Al Hilal, que é orientado pelo argentino Ramón Díaz, é 4.º colocado.

Messi, recorde-se, esteve recentemente na Arábia Saudita, numa viagem polémica - que inicialmente lhe valeu uma suspensão de duas semanas do PSG - que teve como principal objetivo promover o turismo naquele país.