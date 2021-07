Milhões em comissões que envolvem Alexandre Pinto da Costa na mira da Justiça

O segredo bancário já foi levantado e neste momento Rosário Teixeira e a sua equipa já têm todos os dados das transferências intermediadas por Alexandre Pinto da Costa, envolvendo comissões avultadas. O filho do presidente portista que foi sócio de Pedro Pinho - o empresário que agrediu a equipa da TVI em abril passado após um jogo no Dragão - é um dos alvos da investigação Cartão Vermelho e acaba por ser arrastado para este processo precisamente por Bruno Macedo - o empresário que chegou a ser credor do FC Porto em 5,5 milhões de euros.sabe que esta parte da investigação poderá ser autonomizada, para evitar que em novembro, quando o segredo interno terminar, os suspeitos conheçam os elementos recolhidos. Só em caso de serem constituídos arguidos é que saberão os factos em causa.Segundo a revistanoticiou esta quinta-feira, há suspeitas de contratos fictícios e do pagamento inflacionado de comissões. Poderá haver envolvidos no próprio FC Porto que estão também sob escrutínio do Ministério Público.