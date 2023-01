O Ministério Público não tem dúvidas de que o diretor de Comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, deve ser castigado por ter divulgado os emails do Benfica.



“É, para nós, absolutamente seguro que o arguido deve ser condenado por três crimes de violação de correspondência. Ficaram genericamente demonstrados os factos da pronúncia”, afirmou esta terça-feira a procuradora Ana Pais, nas alegações finais do julgamento do caso dos emails do Benfica.









