‘Miúdo’ Morato impressiona Bruno Lage

Morato, reforço do Benfica que foi integrado na equipa B, está a causar excelente impressão nestes primeiros dias no Seixal, apurou oQuer o trabalho desenvolvido nos treinos, quer as indicações fornecidas no recente jogo de preparação com o Estoril, que o Benfica venceu por 3-2, estão a evidenciar desde já as virtudes que levaram os responsáveis dos encarnados a investir 7 milhões de euros na sua contratação.Pelo que já se viu, e porque as comparações começam a ser inevitáveis, Morato não tem a velocidade nem a agilidade de Éder Militão, defesa que na época passada trocou o FC Porto pelo Real Madrid a troco de 50 milhões de euros.Mas no clube da Luz acredita-se que o novo reforço, que mede 1,90 metros, é tecnicamente superior ao seu compatriota e mais forte no jogo aéreo.Também já deu para constatar que tem uma excelente primeira fase de construção, devido à boa leitura de jogo.Contudo, segundo apurou o, o treinador não irá fazer qualquer pressão no sentido de o chamar desde já para a primeira equipa.Tem apenas 18 anos, irá fazer o seu percurso na equipa B e eventualmente nos sub-23, para se adaptar sem pressões ao modelo de jogo do Benfica. A ideia é não queimar etapas no crescimento do jovem jogador adquirido há poucas semanas ao São Paulo.No Seixal acredita-se que Morato é o melhor defesa-central sul-americano nascido em 2001.