Rui Teixeira, juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, vai apresentar esta quarta-feira o projeto de acórdão do caso E-Toupeira.Em causa está um recurso do Ministério Público à decisão da juíza Ana Peres em não levar a Benfica SAD a julgamento.Se a juíza que vai estar com Rui Teixeira aceitar o acórdão, a decisão será conhecida esta manhã.As suspeitas contra a Benfica SAD ou seguem para julgamento ou o caso é definitivamente arquivado.