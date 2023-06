Os miúdos da Bsports eram aliciados com o Sporting de Braga e a alegada proximidade entre o chefe da academia, Mário Costa, ex-presidente da assembleia geral da Liga de Clubes, e António Salvador, presidente do Sporting de Braga, era usada como forma de angariar mais menores.



Os responsáveis da academia de Riba de Ave diziam aos miúdos que os melhores iriam treinar no clube arsenalista e o sonho de jogar na Primeira Liga portuguesa fazia com que aqueles aceitassem tudo.









