O Moreirense obteve esta sexta-feira, em Barcelos, um triunfo (2-1) importantíssimo na luta pela permanência, ao passo que o Gil Vicente somou a 2ª derrota consecutiva. No 1º tempo, os gilistas estiveram por duas vezes perto do golo: Fran Navarro (32’) e Leautey (35’) acertaram no poste. O Moreirense respondeu com uma oportunidade desperdiçada por Rafael Martins, à boca da baliza, de forma incrível (42’).









O 2º tempo começou mal para o Moreirense, que aos 47’ ficou com menos uma unidade, por expulsão de Fábio Pacheco (travou Fran Navarro, que seguia isolado para a baliza). Ainda assim, os cónegos marcaram aos 61’, com Jefferson Junior a finalizar uma grande jogada do recém-entrado Derik Lacerda. E aos 75’ os mesmos jogadores interpretaram o 0-2, com Jefferson a bisar num golo sensacional. O Gil pressionou e reduziu aos 89’ por Samuel Lino.