A Roma qualificou-se para as meias-finais da Liga Conferência. Depois de na primeira mão ter perdido (1-2), fora, a equipa italiana goleou o Bodo/Glimt, esta quinta-feira, por 4-0. Zaniolo, com um hat trick, e Tammy Abraham apontaram os golos. Rui Patrício foi titular, enquanto Sérgio Oliveira entrou na segunda parte. Este resultado significou também o fim de um ciclo desastroso frente à turma norueguesa. Esta época, em três duelos, a Roma nunca tinha conseguido vencer o Bodo/Glimt - somou duas derrotas e um empate.





Agora, os pupilos de José Mourinho vão enfrentar os ingleses do Leicester (afastaram o PSV, de Roger Schmidt, futuro técnico do Benfica), nas ‘meias’. Na 2ª mão, a equipa de Ricardo Pereira venceu (2-1) a formação dos Países Baixos, depois de ter empatado (0-0), no primeiro jogo.