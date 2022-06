O Ministério Público (MP) acusa a SAD do Vitória de Setúbal, o ex-presidente Vítor Hugo Valente e o ex-vice-presidente José Condeças de burla qualificada no valor de 595 mil euros.



O caso remonta a 2018. Devido às dificuldades de tesouraria que ameaçavam a inscrição na época desportiva seguinte, o Vitória foi pedir empréstimos fora do sistema financeiro, uma vez que os bancos já não concediam crédito ao clube.









