Através de uma curta mensagem nas redes sociais, Bernardo Silva parabenizou o Benfica pela conquista do 38.º título de campeão nacional após um triunfo por 3-0 sobre o Santa Clara neste sábado, no estádio da Luz. "Muitos parabéns ao maior do mundo", escreveu o internacional português, campeão em Inglaterra pelo Manchester City.