Benfica conquista 38.º título de campeão

O Benfica sagrou-se, este sábado, campeão português de futebol pela 38.ª vez, após vencer o Santa Clara na Luz por 3-0, com golos de Gonçalo Ramos (7'), Rafa Silva (28') e Alex Grimaldo (60').



As águias voltaram a vencer o campeonato na última jornada após derrotar o Santa Clara em casa, repetindo a história de há quatro anos atrás, ano em que o Benfica venceu o 37.º campeonato.As chegadas de jogadores como Enzo Fernandez (agora no Chelsea), Fredrik Aursnes e David Neres, e do treinador Roger Schmidt colocaram o Benfica, desde cedo, como principal candidato à conquista do título. O clube da Luz chegou a estabelecer uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo classificado FC Porto. Porém, as derrotas com os dragões e GD Chaves diminuíram a vantagem das águias para 4 pontos, relançando o campeonato a poucas jornadas do fim. A vantagem benfiquista sofreu mais uma alteração na penúltima jornada do campeonato, quando o Benfica empatou com o Sporting (2-2).Nas outras competições, o Benfica foi até aos quartos de final da Liga dos Campeões, tendo sido eliminado pelo Inter de Milão. As águias perderam apenas um jogo em toda a competição. Na Taça de Portugal, os encarnados perderam com o SC Braga nos oitavos de final e na Taça da Liga foi eliminado na fase de grupos.