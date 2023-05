O Benfica volta a ser campeão nacional de futebol, após um jejum que durava desde 2018/19. A equipa treinada por Roger Schmidt não falhou o encontro que tinha marcado com a glória e garantiu o 38.º título do seu historial. Num estádio em êxtase, venceu o Santa Clara e pintou o País de vermelho.



O epicentro da festa transferiu-se então do vulcão da Luz para a Praça Marquês de Pombal, no coração de Lisboa.









