São 32 os jogadores com direito a medalha de campeão, uma vez que somaram, pelo menos, um minuto na Liga ao serviço do Benfica. Ao longo da época, Roger Schmidt teve claramente um onze-tipo definido. Odysseas (único totalista) lidera uma lista de nove elementos do plantel que somaram mais de 2 mil minutos no campeonato: as traves-mestras da defesa (Grimaldo, António Silva e Otamendi), meio-campo (João Mário, Florentino e Aursnes) e ataque (Gonçalo Ramos e Rafa).









