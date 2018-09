"Não sei se é o hacker ou não. Sei que os mails existem", diz diretor de comunicação do FC Porto

Francisco J. Marques reagiu à identidade, tornada pública, do hacker que roubou os segredos do Benfica.

07:34

As autoridades sabem desde a primeira hora como tive acesso à informação que permitiu, por exemplo, descobrir os corruptos que andavam a violar o sistema judicial ", escreveu.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="pt" dir="ltr">Não sei se o Rui Pinto é o hacker ou não. Sei que o FC Porto não pagou e sei que os mails existem e são verdadeiros. As autoridades sabem desde a primeira hora como tive acesso à informação que permitiu, por exemplo, descobrir os corruptos que andavam a violar o sistema judicial. <a href="https://t.co/IzdCPVi4fL">pic.twitter.com/IzdCPVi4fL</a></p>— Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) <a href="https://twitter.com/FranciscoMarkes/status/1039997890641448960?ref_src=twsrc%5Etfw">September 12, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Rui Pinto, um hacker português de 30 anos que vive na Europa de Leste, é o principal suspeito da Polícia Judiciária "Não sei se o Rui Pinto é o hacker ou não. Sei que o FC Porto não pagou e sei que os mails existem e são verdadeiros.", escreveu. Não sei se o Rui Pinto é o hacker ou não. Sei que o FC Porto não pagou e sei que os mails existem e são verdadeiros. As autoridades sabem desde a primeira hora como tive acesso à informação que permitiu, por exemplo, descobrir os corruptos que andavam a violar o sistema judicial. pic.twitter.com/IzdCPVi4fL — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) September 12, 2018

Foi através do Twitter que Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu à identidade do hacker que roubou os segredos do Benfica, tornada pública esta quarta-feira.