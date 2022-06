O Sp. Braga pondera avançar com uma queixa à FIFA contra o Benfica por causa de Ricardo Horta. Os arsenalistas, sabe o CM, suspeitam de que os encarnados estão a tentar negociar diretamente com o jogador, o que viola os regulamentos em vigor.



Ricardo Horta é um alvo prioritário do Benfica para a próxima época.









