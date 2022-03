Nélson Veríssimo: "Vamos dividir este jogo com o Ajax”

"Temos de estar a um nível muito elevado para conseguir ultrapassar o Ajax. Mas acreditamos, da mesma forma que eu disse na véspera do primeiro jogo e muita gente provavelmente não acreditou, que vamos dividir este jogo com o Ajax 50/50. O Ajax tem que nos respeitar e nós temos de respeitar o Ajax”, disse esta segunda-feira Nélson Veríssimo, na antevisão do jogo desta terça-feira nos Países Baixos a contar para a 2ª mão dos oitavos de final da Champions.









Depois do 2-2 do primeiro jogo , o técnico dos encarnados acredita que a equipa pode fazer o mesmo que fez na Luz e passar aos quartos de final: “A ideia é passar por olhar para o adversário e aproveitar os diferentes momentos de jogo. Não podemos dizer que vamos só jogar em transição ofensiva. Sabemos que temos de ser rigorosos e competentes na organização defensiva. Em casa sofremos dois golos, mas durante muito tempo no jogo fomos competentes. Temos de estar num nível elevado para passar este difícil obstáculo que é o Ajax.”

“É obrigatório ganhar todos os jogos. Não tem acontecido tantas vezes como gostaríamos, mas sabemos que temos um jogo contra um adversário difícil numa fase a eliminar, e o nosso objetivo é sempre ganhar e neste caso passar à fase seguinte. Pela envolvência é um jogo com características diferentes, mas a equipa certamente dará uma boa resposta para passar à fase seguinte”, salientou o técnico, que voltou a fugir à questão sobre o seu futuro na Luz: “Não é essa a minha preocupação. A minha e a do staff, não é a nossa continuidade, é preparar semanas de treino. O resto é lateral.”





Novidades nos eleitos

Otamendi, Gilberto, Yaremchuck e Svilar estão de volta aos eleitos do Benfica. Para o duelo decisivo com o Ajax em Amesterdão, Nélson Veríssimo chamou 25 jogadores, entre eles o avançado Henrique Araújo e o defesa Tomás Araújo.



'Quartos' garantem mais de 10,6 milhões

O Benfica já garantiu nesta edição da Liga dos Campeões 54,3 milhões de euros. A passagem aos quartos de final da liga milionária garante mais 10,6 milhões de euros. O clube da Luz terá ainda que receber um valor relativo ao market-pool (direitos televisivos da competição).



"É sempre importante marcar na Champions"

Darwin Núñez é uma das principais armas do Benfica para atacar a baliza do Ajax. O uruguaio quer voltar a fazer o gosto ao pé na liga milionária: "É sempre importante marcar na Champions, mas mais importante é o trabalho da equipa. Ganhamos todos e perdemos todos. É o companheirismo que leva às vitórias.



Sobre o futuro, o sul-americano garante que o seu foco atual é o Benfica. "O meu objetivo agora é estar aqui no Benfica e fazer o melhor possível para que tudo corra bem. Faltam muitos jogos para acabar a temporada."



Dois regressos de peso no Ajax

O defesa Timber e o médio Edson Álvarez estão de regresso no Ajax, depois de recuperarem de problemas físicos que os afastaram dos últimos jogos.



Ten Hag quer "controlar melhor " para passar de fase

"Temos boas hipóteses de passar esta ronda, mas temos de controlar melhor o jogo", disse esta segunda-feira Erik ten Hag, treinador do Ajax. O holandês admite contudo que vai ser difícil: "Vai ser uma final [com o Benfica] e temos de pensar jogo a jogo. Pensar naquilo que temos de fazer neste jogo, conscientes de que temos de melhorar alguns aspetos."



Goleador Haller prevê "grande jogo"

"Todos sabem que o Benfica gosta de futebol de ataque. Nisso é semelhante ao Ajax. Será um grande jogo, bom para se jogar e para se ver", destacou Haller, avançado da equipa de Amesterdão, que é o atual melhor marcador da Champions, com 11 golos marcados em sete jogos disputados.



Benfica com forte apoio em Amesterdão

Apoio não vai faltar à equipa encarnada para o jogo desta terça-feira na Johan Cruyff Arena. Serão cerca de três mil os adeptos do Benfica nas bancadas do recinto que tem capacidade para 55 mil pessoas e que vai estar repleto. Esta segunda-feira já eram centenas os adeptos que coloriam as ruas de Amesterdão.



Rui Costa lidera comitiva do Benfica

Rui Costa, presidente do Benfica, lidera a comitiva encarnada, que esta segunda-feira à tarde viajou para os países baixos.