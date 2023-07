O médio Nico González, novo reforço portista, assistiu este sábado na bancada ao empate do FC Porto frente ao Rayo Vallecano (1-1) no jogo de apresentação aos sócios que ficou marcado por um penálti falhado por Taremi e um golo de Danny Namaso nos descontos (90+9’).



O FC Porto, obrigado a uma alteração forçada devido à lesão do guarda-redes Diogo Costa, até entrou bem no jogo com um futebol fluido e com Galeno a ser o mais inconformado.









