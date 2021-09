"Durmo sempre descansado. Coisas do futebol não me tiram noites sem dormir. Talvez algumas más exibições e quando os jogadores não dão tudo." Foi desta forma que Rúben Amorim reagiu à possível ausência de Haaland na equipa do Borussia Dortmund.O avançado norueguês, de 21 anos, é a grande dúvida do lado do clube alemão para o jogo desta terça-feira (20h00) com o Sporting, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.