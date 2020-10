No âmbito do meu projeto de revisão de estatutos, informo que convidarei Manuel Vilarinho para liderar a Comissão de Ética e Boas Práticas.



Este orgão fará uma avaliação anual sobre as práticas de

governação do clube e recomendações para as melhorar. — João Noronha Lopes 2020 (@jnoronhalopes) October 5, 2020

O candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, anunciou esta segunda-feira que convidou Manuel Vilarinho para liderar a Comissão de Ética e Boas Práticas, "orgão que fará uma avaliação anual sobre as práticas de governação do clube e recomendações para as melhorar", refere.Recorde-se que Manuel Vilarinho foi o presidente que derrotou Vale e Azevedo nas eleições à presidência do Benfica em 2000.