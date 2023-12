Impulsionado por dois golos de Gyokeres, o Sporting não falhou o assalto à liderança do campeonato, depois da escorregadela de véspera do Benfica. Precisava de ganhar e ganhou, com uma vitória por 3-1 frente ao Gil Vicente que teve forte marca do sueco.



O Sporting entrou bem no jogo e criou uma situação de muito perigo logo aos 2 minutos.









Ver comentários