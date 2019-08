Novo menino de Lage marca na Luz em noite de goleada

Ao segundo jogo oficial, nova chapa cinco do Benfica. O campeão nacional venceu sem contestação um P. Ferreira incapaz de conter o poderio encarnado.A equipa de Bruno Lage até entrou desconcentrada e sem intensidade. No outro lado, um conjunto pacense agressivo, com as linhas subidas que obrigava a equipa da casa a falhar muitos passes.No arranque inicial e embora sem grandes defesas, a bola esteve sempre mais perto da área do Benfica do que do P. Ferreira.Grimaldo teve o primeiro lance de perigo num remate que saiu um pouco por cima da baliza de Ricardo Ribeiro.Aos 26’, o momento do encontro: Pizzi entrega para Nuno Tavares que, num remate colocado e em arco, deixou o Estádio da Luz em êxtase.A toada do jogo não se alterou com a equipa de Filó sempre bem dentro do meio-campo dos campeões nacionais. Só que a equipa que este ano subiu à Liga, teve um erro infantil. Aos 32’, Bruno Santos, num lance com De Tomas, toca a bola com a mão na área. Chamado à conversão, Pizzi não facilitou e deixou as águias com uma vantagem mais tranquila.O descanso trouxe um Benfica com mais posse de bola, mas ainda assim sem grande acerto. À passagem do minuto 65, Bernardo foi expulso por acumulação de amarelos e tudo se tornou mais fácil.Os encarnados passaram a jogar quase sem oposição e, neste período, com mais qualidade. Seferovic fez o 3-0, numa bela jogada de entendimento entre Nuno Tavares e Chiquinho. Depois voltou a ser Pizzi a marcar, após assistência do menino de 19 anos.O jogo estava decidido com o Paços a tentar minorar, um desfecho que até já era pesado por tudo aquilo que a equipa de Filó fez na Luz. A fechar VinÍcius, na estreia, só teve de empurrar para o 5-0.Depois do Sporting, o Benfica dizimou um Paços com mais uma mão-cheia. Segue-se o Belenenses que, na época passada, derrotou as águias no Jamor. À atenção do campeão."Vitória justa da nossa equipa perante um adversário que complicou imenso até ao momento do primeiro golo. Viu-se que o Paços de Ferreira trazia a lição bem estudada", começou por dizer Bruno Lage sobre o jogo deste sábado.Para logo prosseguir: "Após o primeiro golo, uma fantástico golo do Nuno Tavares, diga-se, conseguimos desbloquear o jogo. Tivemos outro critério e passámos a definir melhor. A partir do 2-0 a partida ficou inteiramente do nosso lado. Enfim, foi uma exibição muito positiva, mas agora há que olhar para a frente para manter o nível da época passada."O treinador do Benfica disse ainda que Samaris foi uma opção lógica depois de ter observado outros jogadores em encontros anteriores.Pizzi está em grande. Já tinha estado em plano de destaque na Supertaça na goleada frente ao Sporting. A ala direita acabou por ser demolidora, já que o menino Tavares esteve em grande.Melhorou no segundo tempo, é certo, mas durante grande parte do jogo esteve apagado e desconcentrado. O grego parece estar ainda a tentar ganhar o ímpeto conquistado na segunda metade da época passada.Logo aos 8’, os encarnados pediram vermelho para Marco Baixinho que derrubou Seferovic quando este se ia isolar. Bem Manuel Oliveira ao mostrar o amarelo, já que Bruno Santos ainda estava nas imediações. No lance do penálti a favor do Benfica esteve bem, já que o mesmo Bruno Santos tocou a bola com a mão.