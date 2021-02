Número de atletas com quebra de 75% no futebol e futsal

Aproximadamente um ano depois da suspensão das competições de formação, devido à Covid-19, o número de jovens desportistas federados caiu para menos de metade, sendo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), responsável pelas competições nacionais de futebol e futsal, particularmente afetada, com uma quebra de 75%. Olhando para os dados pré-pandemia (antes de março de 2020), dos quase 252 704 inscritos em cinco federações - Futebol/Futsal, Andebol, Hóquei em Patins, Basquetebol e Voleibol - restam apenas 89 792 jovens. Em valores percentuais, menos 64%.

A FPF, como foi referido, foi quem sofreu mais com a pandemia. Esta temporada soma 39 471 federados - 33 922 no futebol e 5549 no futsal - menos 119 847 jovens jogadores do que em 2019/20. No futebol, 98 913 jovens deixaram de estar inscritos e no futsal 20 934.