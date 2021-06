"Aquele espanhol nunca mais se vai embora para o puto vingar": o comentário polémico do jogador Nuno Tavares

Um vídeo com Nuno Tavares como protagonista está a causar grande indignação entre os adeptos do Benfica, com fortes críticas nas redes sociais.O internacional sub-21 português surge ao lado de um amigo (que publicou as imagens nas stories da rede social Instagram), que a dado momento diz: "Este puto é o futuro. Aquele espanhol do c****** [Grimaldo] nunca mais se vai embora para o puto vingar".