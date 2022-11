"O foco está na Seleção": Bruno Fernandes diz que polémica de Ronaldo não tem impacto na equipa

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, Bruno Fernandes garantiu que a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester não tem impacto nenhum na equipa e que o foco está na Seleção Portuguesa."O Cristiano tomou uma decisão e temos de respeitar", afirmou Bruno Fernandes.Também o selecionador português, Fernando Santos, afastou o mau ambiente dentro da equipa. "Não acho que o tema Ronaldo tire o foco. Não houve nenhum comentário no espaço de trabalho e lazer conjunto, ainda hoje estavam vinte jogadores a ver o jogo, uns nos matraquilhos. Não é um tema, não é assunto".Quanto ao jogo que a equipa das quinas vai disputar frente ao Gana, esta quinta-feira, não há dúvidas que vai ser um jogo difícil face aos "jogadores fortes, rápidos e que fazem boas exibições", afirmou o médio-ofensivo."Propomos dar alegria aos portugueses com o máximo de esforço e prazer", afirmou Fernando Santos.