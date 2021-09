Portugal 0-1 Irlanda

Jogo Em direto

45' Oportunidade falhada por Diogo Jota. Passe longo de Pepe para novo remate do avançado. Saiu ao lado da baliza de Bazunu.

45' Remate defendido em direção ao centro da baliza. Diogo Jota (Portugal) remate com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Bernardo Silva.

45' Aaron Connolly (Rep. Irlanda) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.

45' GOLO DA IRLANDA! (0-1) Surpresa no Algarve! Canto batido por Jamie McGrath e Egan ao primeiro poste a bater Rui Patrício.

40' Boa movimentação da Irlanda resulta no remate de meia distância de Connolly... que sai por cima.

36' Dara O'Shea Sai Andrew Omobamidele Entra

35' Falha Bruno! Cruzamento de Diogo Jota na esquerda, corte incompleto da defesa irlandesa, a bola sobrou para Bruno Fernandes que rematou em arco, mas a sair torto.

28' Ao poste! Cruzamento milimétrico de João Cancelo para a área, cabeceamento de Diogo Jota em excelente posição, travado pelo ferro.

26' Responde Portugal. Bernardo Silva rematou à entrada da área contra o corpo de uma defesa da Irlanda.

25' Passou o perigo! Na sequência de um canto, Connolly rematou com espaço, mas saiu torto.

15' Bazunu defende o penálti de CR7. Se tivesse marcado teria chegado aos 110 golos pela Seleção e ultrapassado Ali Daei.

10' Jogadores pegados na área. CR7 pegou-se com O'Shea. A bola estava na marca, O'Shea deu um toque na bola e Ronaldo não gostou.

Início 1ª parte

A Seleção Nacional defronta esta noite (19h45) a República da Irlanda, no Estádio Algarve, a contar para a 4.ª jornada da fase de qualificação europeia para o Mundial'2022. Consulte as escolhas do selecionador Fernando Santos:Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Guerreiro; Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Rafa e Diogo Jota