Polémica no plantel encarnado. Odysseas recusa ser suplente no Benfica e já admite deixar o clube até ao fecho do mercado, sabe o Correio da Manhã.



Assim que foi informado por Roger Schmidt que iria perder o estatuto de titular no jogo com o Est. Amadora, o grego ficou indignado e chegou mesmo a discutir com o treinador alemão por não se conformar com a decisão.









